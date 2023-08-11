Илон Маск договорился с властями Италии о месте проведения боя с Цукербергом

Илон Маск и Марк Цукерберг развязали войну в интернете. Фото: соцсети

Илон Маск заявил, что договорился с итальянскими властями о месте проведения боя с Марком Цукербергом. Владелец Twitter отметил, что в кадре будет античный Рим, однако конкретно место не назвал. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, богатейшие люди планеты Марк Цукерберг и Илон Маск намерены примерить перчатки для ММА. Между миллиардерами произошел конфликт из-за конкуренции в Twitter, на почве создания приложения Threads от корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), которой владеет Цукерберг. Маск заявил, что такая платформа загонит мир «под каблук» Цукерберга.

В компании Марка это посчитали оскорблением и напомнили, что их шеф занимается джиу-джитсу. В ответ илон маск вызвал Цукерберга на бой. Конфликт миллардеры будут решать на кулаках.

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