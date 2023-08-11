Сальдо: ВСУ обстреливают фугасными снарядами поля на левобережье и поджигают их. Фото: соцсети

Войска ВСУ обстреливают поля с помощью фугасных снарядов на левом берегу Днепра в Херсонской области. После чего бойцы поджигают их в момент уборки урожая, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, каждые сутки ВСУ от 100 до 200 раз ударяет по левому берегу Херсонской области. Как правило, обстреливаются гражданские объекты. Также Сальдо добавил, что украинские военные обстреливают фугасами поля, где уже начали или, наоборот, закончили уборку урожая.

"Урон наносится именно гражданским, а также и экономике, и под обстрелы попадают люди. Это еще более бесчеловечно", - заявил Сальдо.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо после разрушения дамбы Каховскую ГЭС не смогут восстановить в самое ближайшее время.