Врач общей практики Алендеев: брокколи и творог улучшат работ печени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач общей практики Сергей Алендеев назвал продукты, которые улучшат работу печени. Он отметил, что нужно добавить в рацион брокколи, овсянку, творог, тыкву и зеленый чай, пишет Царьград.

В свою очередь, диетолог Мария Капралова назвала три продукта, которые обладают высокой жирностью, но помогут похудеть.

Один из самых мощных антиоксидантов, который помогает организму бороться с раковыми клетками, является авокадо. Авокадо также способствует выводу токсинов из организма и снижению уровня холестерина в крови.

Для похудения также полезны растительные масла прямого отжима. Среди них миндальное, кунжутное, горчичное, льняное, подсолнечное, масло черного тмина и грецкого ореха. Их стоит добавлять в салаты, каши и смузи.

Третий продукт – это орехи. Они тоже обладают высокой жирностью и несут пользу организму. Это фундук, грецкие орехи, фисташки, пекан и арахис. Они дают необходимые питательные вещества и поставляют в организм правильные жиры.

Благодаря им сосуды становятся эластичными, улучшается качество кожи и волос, повышается иммунитет, налаживается работа всего ЖКТ и укрепляется память.

Помимо этого, орехи способны улучшать липидный обмен, это ведет к снижению веса.

- Они помогают контролировать аппетит, и улучшают пищеварение. Снижают риски развития диабета и инсулинорезистентности и служат профилактикой болезни Альцгеймера. – подчеркнула врач в беседе с Газетой.ru.

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