Каждый пятый родитель считает, что ребенку летом необходимо учиться

Родители хотят, чтобы летом дети учились Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Время каникул детям нужно проводить с пользой, при этом каждый пятый родитель считает, что малышам нужно продолжать учиться. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование Movix и агентства A2:Research.

«По результатам опроса, 20% родителей требуют, чтобы летом ребенок учился. А около половины родителей уверены - ребенку не стоит проводить каникулы с гаджетом в руках», - приводит издание результаты исследования.

Уточняется, что, при этом, лишь каждый третий родитель считает: ребенок может самостоятельно выбрать, чем заняться в каникулярное время. Примерно каждый десятый не против, чтобы ребята в свободное время общались в соцсетях.

Ранее RT сообщил, что, по мнению психолога, не стоит пугать ребенка школой, лучше будет рассказать будущему школьнику, что в образовательном учреждении можно будет узнать много нового и интересного. А также найти друзей, что очень важно в детском возрасте. Специалист добавила, что не стоит ограждать ребенка от сложностей и посильных обязанностей.

По данным «Известий», средние траты родителей на сборы детей в школу в начале августа текущего года составили 9,5 тыс. рублей. Речь о минимальном наборе: пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли. Если добавить сюда рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцтоваров, траты могут достигать 22 тысячи рублей, свидетельствуют данные маркетплейсов.