Политолог Косоруков: НАТО расколется, если Польша вступит в украинский конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Артем Косоруков в беседе с РИАМО заявил, что Североатлантический альянс не станет заступаться за Польшу, если республика открыто вступит в украинский конфликт. По его словам, в таком случае НАТО расколется.

«Не будите русского медведя и будет вам счастье - вот мой совет НАТО и США», - заявил он.

Как заявил Косоруков, Варшава так и не понимает, что непонятные движения польских военных около белорусской границы никак не беспокоят Москву, однако люба провокация со стороны Польши станет мгновенно пресечена российскими и белорусскими войсками.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сейчас Варшава занимается созданием инфраструктуры для размещения польских военных на границе с Белоруссией. Как писал RT, по его словам, республика подписала контракт на закупку 140 контейнеров с инфраструктурой, которая нужна для подразделений.