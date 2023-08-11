Врач предупредила, что повторное заражение лихорадкой денге может быть тяжелее первого

Невролог Демьяновская: повторное заражение лихорадкой денге может быть тяжелее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возбудителем лихорадки денге является вирус семейства Flaviviridae, который переносится самками желтолихорадочных комаров. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, невролог Екатерина Демьяновская, которая отметила, что риск заразиться этой лихорадкой от другого человека напрямую, без участия переносчиков, минимален.

«Заражение от человека возможно только при переливании крови или донорстве органов от больного в острой фазе лихорадки, что на практике крайне маловероятно», - уточнила специалист.

По ее словам, после болезни в организме вырабатываются антитела, защищающие от осложнений только при заражении вирусом подобного серотипа, но их насчитывается четыре. При инфицировании другим серотипом течение этого болезни каждый раз все более тяжелое.

Аллерголог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «360» предупредил реакции на укус комара, которая, по его словам, зачастую возникает у детей. «Они могут и обычный укус расчесать, после чего начнется гнойное воспаление», - рассказал эксперт.