Врач предупредила об опасности глистов для детей Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач Надеждв Подкорытова в беседе с «Газета.Ru» предупредила, что многие гельминты - глисты - могут появиться в организме без явных симптомов, отметив, что в группе риска находятся дети.

По словам эксперта, иммунитет к гельминтам не вырабатывается, поэтому заражаться ими можно постоянно. Однако, как отметила специалист, глисты сильно воздействуют на детей, а в первую очередь, на их нервную систему, поскольку у ребенка нарушается сон, появляется раздражительность и эмоциональность, а зачастую отмечают задержку психического и физического развития.

«Чаще всего при заражении страдают кожные покровы, желудочно-кишечный тракт и органы дыхания. Общие симптомы: головная боль, слабость, тошнота, одышка, кожный зуд, ощущение жжения в полости рта и носа», - заявила она.

Как сообщал ранее телеканал «360», врач-ветеринар Михаил Шеляков призвал не кормить животных в парке с рук, уточнив, что таким образом можно заразиться глистами и даже бешенством.