"Предстоят операции, начались проблемы с речью": Директор Лады Дэнс сделал заявление о состоянии певицы после ДТП

У Лады Дэнс начались проблемы с речью Фото: Виктория МАРЧЕНКО

Певица Лада Дэнс остается в больнице. 5 августа артистка попала в аварию, такси, на котором она ехала, врезалось в другую машину. Певица сидела на заднем сиденье и сильно ударилась. Ушибла голову, разбила лоб, повредила позвоночник.

Только 11 августа она смогла сама обратиться к поклонникам, призналась, что пока ей морально сложно.

-Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период,- написала певица.

Директор звезды Сергей Пудовкин рассказал дополнительные детали о состоянии звезды. Он отметил, что Лада еще не очень хорошо себя чувствует. Пока о выписке речи не идет.

-Врачи сделают все возможное для минимизации последствий перенесенной аварии, особенно на лице,- сказал сайту mk.ru Пудовкин.

В настоящее время нужно решить косметические вопросы, ведь для артиста травмы на лице- это очень неприятно.

Именно из-за косметических проблем Лада пока не может записать видеообращение к -К тому же есть сложности с речью, но Лада идет на поправку, – подытожил Сергей Пудовкин.