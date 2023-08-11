В МЧС рассказали, что делать, если загорелся электросамокат

Электросамокатами все чаще пользуются жители крупных городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электросамокаты в последнее время стали довольно распространенным средством передвижения, особенно в крупных городах. Однако, такие средства передвижения могут быть опасны, в том числе, из-за возможности возгорания, в этом случае необходимо незамедлительно принять меры, сообщил «Газете.ru» эксперт по пожарной безопасности МЧС по Подмосковью Виталий Бойко.

«Самое главное отключить электросамокат от зарядки (в случае, если электросамокат горит в помещении). Также следует снизить воздействие кислорода на аккумулятор, накрыть его чем-то плотным», - пояснил Бойко.

При этом, эксперт рекомендовал использовать углекислотный огнетушитель — такой не оставляет следов и дает возможность быстро остановить пламя и нагрев аккумулятора.

Ранее «Российская газета» сообщила, что трое детей в Москве попали в больницу после возгорания электросамоката в квартире. Этот случай далеко не первый в столичном регионе, известно как минимум о нескольких эпизодах возгорания электросамокатов.

Тем временем, по данным RT, в комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили о введении новых ограничений для электросамокатов с целью повышения уровня безопасности дорожного движения в городе.