Врач развеяла мифы о лечении грибка ногтей

Избавиться от грибка ногтей помогут лекарства, назначенные врачом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грибок ногтей — это распространенная болезнь, которую, к сожалению, не так-то просто вылечить. К тому же народная медицина бессильна в лечении заболевания, рассказала «Lenta.ru» подолог Анжелика Койнова.

«Существует огромное количество мифов о лечении, включая необходимость хирургического удаления ногтей или спиливания их до основания, а также множество народных рецептов, следовать которым нельзя», - пояснила Койнова.

Она отметила, что пациенту надо использовать специальные лекарства, которые назначит врач. Кроме того, медик будет следить за развитием болезни в динамике, постепенно удалять отмирающий слой ногтя.

Также пациенту придется привить себе новые привычки, которым нужно будет следовать долгое время: проводить дезинфекцию помещений, обуви, носков и постельного белья

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