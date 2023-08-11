Правительство РФ упростило получение страховых выплат при гибели участников СВО Фото: Архив "КП"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предполагает упрощенный порядок предоставления страховых выплат родственникам военных, погибших в ходе специальной военной операции.

Как уточнила пресс-служба правительства РФ, теперь для получения страховки «достаточно предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части». Таким образом, дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не придется, объяснили в кабмине.

Также устанавливается 30-дневный срок для выплаты страховой компенсации. До этого такие сроки установлены не были, что затягивало принятие решение о выплатах или отказе в них. Действие постановления распространяется также на родственников военнослужащих, погибших на военных сборах, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, которые погибли при исполнении служебного долга.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал, какие выплачиваются пособия военнослужащим в России, а также кто и как может их получить.