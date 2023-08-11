Росстат сообщил об ускорении роста ВВП до 4,9% во втором квартале 2023 года

Росстат зафиксировал рост ВВП до 4,9% во втором квартале 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предварительная оценка роста экономики Российской Федерации за второй квартал 2023 года — ускорение роста ВВП до 4,9% после его снижения до 1,8% в первом квартале. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

— Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года по предварительной оценке составил 104,9%, — говорится в сообщении ведомства.

Предварительная оценка ВВП основана на оперативной статистической отчетности, которую предоставили крупные и средние предприятия нефинансового экономического сектора. Больше всего за второй квартал вырос пассажирооборот, оптовая торговля и обрабатывающие производства.

Ранее KP.RU рассказывал, что Россия стала пятой экономикой мира и крупнейшей во всей Европе за 2022 год. На первом месте в списке мировых экономик ожидаемо оказался Китай, а вторая строчка осталась за США.