Иммунолог Крючков исключил введение ограничений из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заверил, что новых ограничений из-за очередной волны COVID-19 не будет. Очередной всплеск заболеваемости в России может произойти уже в октябре 2023 года.

На эпидемиологическую обстановку повлияет не только новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 «Эрис», но и сезонность. Снижение среднедневной температуры будет способствовать сохранению вируса.

Зимой будет неустойчивая ситуация. Многое зависит от активизации процесса вакцинации и возможного появления мощной подлинии или даже линии.

- Заметное повышение заболеваемости будет, даже если EG.5 не появится, - сказал Крючков «Газете.ru».

Сейчас нет готовности и эпидемиологической необходимости для этого.

- EG.5 представляет собой один из подвариантов штамма омикрон. Ничего нового или угрожающего новый штамм не представляет, по крайней мере по имеющимся сведениям, - сказал телеканалу "360" доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ученые сходятся во мнении, что омикрон — мягкий штамм, какой бы он ни был модификации. К тому же, в мире мощнейший коллективный иммунитет, так что больших проблем быть не должно, пишет Rt.