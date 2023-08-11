Риэлтор Барсуков: застройщики пугают ростом цен, чтобы стимулировать спрос Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков предупредил, что застройщики часто намеренно сообщают о грядущем повышении цен на стройматериалы и недвижимость, чтобы стимулировать спрос на жилье.

Глава Минстроя тем временем уже отметил, что из-за скачков курса доллара цены на стройматериалы и оборудование в России вырастут. Но, по мнению Барсукова, повышение не должно серьезно сказаться на цене недвижимости.

- Даже в случае повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре на 1%, спрос на жилье не упадет. А вот повышение ставки на 2% уже негативно повлияет на спрос, - отметил он в беседе с РИАМО.

Тем временем,подрядчиков по капремонту намерены обязать закупать оборудование и стройматериалы напрямую у производителей, а не через посредников. Такая мера позволит повысить эффективность использования средств, внесенных на капремонт, сообщает Царьград.

А до конца года цены на жилье в Москве могут вырасти на 0,5-1%. Это произойдет в ближайшие 1-2 месяца, сообщает телеканал "360".