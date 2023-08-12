В Иваново нашли убитыми мать и дочь. Фото: управление МВД по Ивановской области.

В Иваново обнаружили убитыми двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Ивановской области.

Сообщается, что тела обнаружены в квартире на улице Красных Зорь в пятницу 11 августа. Также сообщается, что подозреваемый в двойном убийстве задержан.

По информации Следственного комитета, погибшие – 85-летняя женщина и ее 43-летняя дочь. Тела нашла родственница, которая обеспокоилась, что мать и дочь перестали выходить на связь. На шеях обеих женщин были колото-резаные раны.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний житель Ярославской области. Установлено, что мужчина познакомился по интернету с 43-летней потерпевшей и приехал к ней домой», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Ивановской области.

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Также сообщалось, что в одном из нежилых домов в Барановичах в Белоруссии было найдено мумифицированное тело.