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НовостиПолитика12 августа 2023 3:28

Кандидат в президенты США собирается не допустить членства Украины в НАТО

Претендент на должность президента США Рамасвами пообещал гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину
Мария ПАВЛОВА
Претендент на пост президента США Рамасвами пообещал препятствовать принятию Украины в НАТО в случае своей победы на выборах в 2024 году.

Претендент на пост президента США Рамасвами пообещал препятствовать принятию Украины в НАТО в случае своей победы на выборах в 2024 году.

Фото: REUTERS

Один из претендентов на должность президента США заявил, что в случае победы на выборах не допустит принятия Украины в НАТО. Речь идет о республиканце Вивеке Рамасвами, который заявил о своем намерении принять участие в президентской гонке.

«Мы дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину», - написал Рамасвами в социальной сети Х, добавив, что он намерен также возобновить экономические связи США с Россией.

Среди других положений своей предвыборной программы в области внешней политики Рамасвами назвал изменение позиции США в отношении Китая, в частности, снижение экономической зависимости от КНР.

Вивеку Рамасвами 37 лет, он выходец из Индии, основатель фармацевтической компании.

Главные кандидаты в президенты США и их скелеты в шкафах здесь на KP.RU.

Тем временем бывший американский президент и вероятный кандидат на следующих президентских выборах в США Дональд Трамп назвал своего конкурента и действующего главу администрации Джозефа Байдена натуральным сумасшедшим.