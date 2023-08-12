Кандидат в президенты США собирается не допустить членства Украины в НАТО

Претендент на пост президента США Рамасвами пообещал препятствовать принятию Украины в НАТО в случае своей победы на выборах в 2024 году. Фото: REUTERS

Один из претендентов на должность президента США заявил, что в случае победы на выборах не допустит принятия Украины в НАТО. Речь идет о республиканце Вивеке Рамасвами, который заявил о своем намерении принять участие в президентской гонке.

«Мы дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину», - написал Рамасвами в социальной сети Х, добавив, что он намерен также возобновить экономические связи США с Россией.

Среди других положений своей предвыборной программы в области внешней политики Рамасвами назвал изменение позиции США в отношении Китая, в частности, снижение экономической зависимости от КНР.

Вивеку Рамасвами 37 лет, он выходец из Индии, основатель фармацевтической компании.

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Тем временем бывший американский президент и вероятный кандидат на следующих президентских выборах в США Дональд Трамп назвал своего конкурента и действующего главу администрации Джозефа Байдена натуральным сумасшедшим.