Прощание с Верой Васильевой проходит в Театре сатиры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой началась в субботу, 12 августа, в Театре сатиры, где актриса проработала 75 лет.

Проститься с Верой Васильевой пришли близкие, а также коллеги и поклонники. В 14:30 мск начнется отпевание актрисы в храме Христа Спасителя, а позже ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, советская и российская артистка Вера Васильева умерла в минувшую среду, 9 августа, на 98-м году жизни.

Как заявила крестница артистки Дарья Милославская, в последние минуты жизни актрисы ничего не предвещало беды. По ее словам, причиной внезапной смерти Веры Васильевой могла быть жара, которая в последние дни установилась в Московской области.

В кино Вера Васильева прославилась благодаря роли Анастасии Петровны Гусенковой в фильме «Сказание о земле Сибирской». Кроме того, она снималась в таких картинах, как «Чук и Гек», «Свадьба с приданым», «Похождения зубного врача», а также «Выйти замуж за капитана».