Умерла Белла Ко, актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Фото: кадр из фильма

На 55-м году жизни в Москве умерла актриса Белла Ко. Об этом пишет Regnum, ссылаясь на собственный источник.

По данным издания, в последнее время артиста боролась с тяжелым заболеванием. О дате и времени похорон актрисы на данный момент не сообщается.

«В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти - онкология», - приводит издание заявление собеседника.

Белла Ко известна по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Склифосовский», а также «Нелегал», «Обменяйтесь кольцами» и «Гольфстрим под айсбергом».

Кроме того, Была Ко была актрисой дубляжа и переводчицей. Ее голос можно услышать в мультфильмах «История игрушек», «Тарзан 2: Начало легенды», «Суперсемейка», а также фильмах «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «У холмов есть глаза», «Крупная рыба» и «Мой любимый марсианин».