Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в субботу, 12 августа, поздравил профессиональных спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы», - отметил глава государства

Путин также обратил внимание на такие мероприятия, как «Лыжня России», «Кросс нации», а также «Сельские спортивные игры», которые, как он отметил, способствуют популяризации спорта, воспитывая новых чемпионов и рекордсменов.

Российский лидер выразил особую благодарность инструкторам, тренерам, педагогам и всем специалистам сферы физической культуры, которые в этом году отмечают 100-летий юбилей создания государственной системы управления в данной отрасли.