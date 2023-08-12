Умерла Наталья Королева

Умерла дочь конструктора Сергея Королева Наталья. Фото: Юрий МАШКОВ/ТАСС.

Умерла дочь конструктора Сергея Королева, основоположника отечественной пилотируемой космонавтики. Наталье Королевой было 88 лет. О ее смерти сообщает ТАСС со ссылкой на координатора программ Федерации космонавтики России Ирина Исаева.

По словам Исаевой, информацию подтвердили сыновья Натальи Королевой.

Историк космонавтики Александр Железняков сообщил агентству, что прощание с Королевой состоится 15 августа.

Профессор Московской медицинской академии имени Сеченова Наталья Королева была высококвалифицированным хирургом и опытным педагогом. Также Наталья Королева была академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

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