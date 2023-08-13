В Приморье из-за наводнения отправилась опергруппа центрального аппарата МЧС

Приморье затопило из-за тайфуна. Фото: ТГ-канал администрации Уссурийска.

Оперативная группа центрального аппарата МЧС России отправилась в Приморье для координации работы по ликвидации последствий наводнений, которые принес тайфун KHANUN. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского МЧС в ночь на воскресенье 13 августа.

Напомним, тайфун KHANUN заявился в регион в ночь на 4 августа и продолжает приносить неприятности.

Из-за сильных ливней во многих районах региона подтопило участки дорог, сельхозугодия, мостовые переходы и низменности. С 9 по 11 августа на южное побережье обрушилось до 188 миллиметров осадков. По данным краевого Министерства ГОЧС, 12 августа в Приморье отрезано 32 населенных пункта. Подтоплено 543 частных жилых дома, 40 участков дорог.

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