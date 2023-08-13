Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки более 300 военных на Донецком направлении

В МО РФ сообщили, что ВСУ потеряли за сутки более 300 военных
Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 13 августа 2023 года сообщило о потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (ВСУ) на Донецком направлении.
Так, благодаря слаженным и активным действиям группировки войск "Южный" при поддержке артиллерии были отражены шесть атак четырех бригад ВСУ в районе Белогоровке, Веселое, Красногоровке и западнее Клещеевки.
По словам официального представителя российского оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки потери ВСУ на Донецком направлении превысили отметки в 300 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли три боевые бронемашины и два автомобиля.
Ранее KP.RU сообщил о том, что Минобороны РФ пресекло две попытки киевского режима совершить террористические атаки на территории Белгородской и Курской областях.