На станции "Луна-25" впервые включили научные приборы

Станция «Луна-25» впервые скорректировала траекторию перелета к спутнику Земли. Фото: Сергей Севостьянов/ТАСС

Впервые на автоматической станции "Луна-25" были включены научные приборы. Сейчас станция движется по направлению к естественному спутнику Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в воскресенье, 13 августа. По данным госкорпорации, первые включения комплекса научных аппаратов произведены в условиях космического полета.

"Сегодня впервые проведены включения комплекса научной аппаратуры, который был разработан Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета", - заявили в пресс-службе.

При этом, информация со всех приборов показала функционирование аппаратов в штатном режиме. Кроме того, получена информация измерений на перелете к Луне. Эксперты уже начали обработку данных.

Напомним, 12 августа автоматическая станция "Луна-25" впервые провела плановую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли.