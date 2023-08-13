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НовостиПроисшествия13 августа 2023 13:22

Три человека ранены при обстреле ВСУ села Вольфино Курской области

Кроме того, от снаряда пострадал жилой дом
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Три человека ранены при обстреле ВСУ села Вольфино Курской области

Три человека ранены при обстреле ВСУ села Вольфино Курской области

Фото: REUTERS

При обстреле со стороны ВСУ в селе Вольфино Курской области пострадали три человека. Все они получили осколочные ранения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, всего было зафиксировано 10 прилетов, один из снарядов попал в жилой дом. Три человека пострадали, их с осколочными ранениями средней степени тяжести доставляют в центральную районную больницу.

Также глава региона отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Если будет необходимо, то их доставят в больницу. Кроме того, администрация поможет и в восстановлении поврежденного жилого дома.

Кроме того, 13 августа войска Украины разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области крупнокалиберным снарядом. Об этом рассказали в Telegram-канале администрации муниципального округа.