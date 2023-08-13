Три человека ранены при обстреле ВСУ села Вольфино Курской области Фото: REUTERS

При обстреле со стороны ВСУ в селе Вольфино Курской области пострадали три человека. Все они получили осколочные ранения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, всего было зафиксировано 10 прилетов, один из снарядов попал в жилой дом. Три человека пострадали, их с осколочными ранениями средней степени тяжести доставляют в центральную районную больницу.

Также глава региона отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Если будет необходимо, то их доставят в больницу. Кроме того, администрация поможет и в восстановлении поврежденного жилого дома.

Кроме того, 13 августа войска Украины разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области крупнокалиберным снарядом. Об этом рассказали в Telegram-канале администрации муниципального округа.