Украина начала эвакуацию Купянского района из-за продвижения армии России Фото: REUTERS

Более 200 человек были эвакуированы из Купянского района Харьковской области. Об этом заявил глава местной военной администрации Олег Синегубов в воскресенье, 13 августа.

По его словам, за сутки было эвакуировано из Купянского района 111 человек. Из них 36 детей и 4 человека с инвалидностью. С 9 августа обезопасили 204 человека, из которых 71 ребенок.

Ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин говорил, что местные жители в основном не хотят покидать район. Чаще всего от эвакуации отказываются пожилые люди, а также некоторые семьи с детьми.

Напомним, 10 августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о рассмотрении вопроса о проведении принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктов Купянского района и города Купянска.