Умер Владимир Ширапов, российский актер

Владимир Ширапов в фильме "Булаг" Фото: кадр из фильма

Умер российский актер и режиссер Владимир Ширапов. Ему было 53 года. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов в своем телеграм-канале.

По его словам, артиста не стало ночью в воскресенье, 13 августа. Причины смерти Ширапова не называются.

"Владимира Цырендондоковича любили и знали в каждом районе Бурятии, в каждой организации, с которой он сотрудничал, а в ответ он дарил нам всем уникальные кадры и шедевры видеопроизводства", - отметил Дамдинцурунов.

Известно, что актер родился 1 апреля 1970 года в Улан-Удэ. Наибольшую известность он получил благодаря роли Виктора в социальной драме "Булаг". Кроме того, он сыграл в комедии "Маньячелло" и выступил в качестве режиссера картины "Дыхание Земли"

13 августа стало известно о смерти дочери конструктора Сергея Королева, основоположника отечественной пилотируемой космонавтики. Наталье Королевой было 88 лет.