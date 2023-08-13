WSJ: Запад надеялся, что украинское наступление принудит Россию к переговорам Фото: Александр КОЦ

Политики стран Запада надеялись на то, что украинское наступление позволит прийти к переговорам о прекращении конфликта. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

По данным издания, американские чиновники, а также политики стран Запада надеялись, что наступление ВСУ нанесет урон российской армии и позволит принудить Россию к переговорам к этой зиме, однако это оказалось маловероятным.

"Шансы того, что это случится, теперь представляются призрачными", - говорится в материале. издания.

Кроме того, газета сообщает, что военные стратеги и западные политики уже начали задумываться о возможном наступлении Киева весной следующего года.

Между тем, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости продолжать прикладывать дипломатические усилия для прекращения украинского конфликта.