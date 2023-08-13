В Турпомощи заявили, что туристы застряли в Анталии из-за проблем авиакомпании Фото: Олег ЗОЛОТО

Россияне, отдыхающие в Анталии, застряли на курорте. Пассажиры рейса Анталия — Екатеринбург сутки не могли улететь домой. В итоге туристов разместили в пятизвездочном отеле.

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что нужно делать отдыхающим в таком случае.

Эксперт отметил, что ситуация находится под контролем у туроператора и пока жалоб от туристов не поступало.

- Туристы под защитой. Как только авиационная компания будет в состоянии выполнить технический рейс, туристов вернут, - сказал Осауленко Rt.

Пока отдыхающие будут находиться в отеле, вывезут их перед вылетом, когда будут получены все разрешения.

Рейс в настоящий момент задержан не по вине туроператора, проблемы возникли у авиакомпании.

- Все должна делать авиакомпания. То есть через два часа задержки предоставить воду, через четыре часа — кушать, через шесть часов — селить в отель, - заключил Осауленко.

Ранее, группа российских школьников, которая пожелала вернуться домой после скандала с выселением из отеля в Турции, вернулась домой, пишет РИАМО.

Россияне стали реже бронировать премиальные отели в Турции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Причины — рост цен на услуги по сравнению с прошлым сезоном и летний скачок евро к рублю, пишет Газета.ru.