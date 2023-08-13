Самолет экстренно сел в Хабаровске из-за плохого самочувствия ребенка Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск вынужденно сел в аэропорту Хабаровска. Это произошло из-за ухудшения самочувствия ребенка на борту.

Как сообщили в авиакомпании, самолет экстренно сел в Хабаровске из-за критического ухудшения состояния здоровья ребенка. Ему потребовалась экстренная медицинская помощь. После посадки ребенка передали медикам.

Родители отказались от дальнейшего продолжения полета и сопроводили ребенка в больницу. На время оказания помощи ребенку и для выгрузки багажа родителей двигатели судна были выключены. Спустя час 20 минут самолет вылетел в установленное место.

"Информация о том, что двигатели выключили для экономии топлива, не соответствует действительности", - приводит слова представителя авиакомпании РИА Новости.

12 августа в Калининградской области самолет Су-30 потерпел крушение в безлюдной местности при выполнении учебно-тренировочного полета. Весь экипаж погиб.