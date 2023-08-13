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НовостиПолитика13 августа 2023 19:38

«Калашников» испытал в зоне СВО беспилотную систему разведки «Квазимачта»

Комплекс может подниматься на высоту до 100 метров
Юлия ВАСИЛЬЕВА
«Калашников» испытал в зоне СВО беспилотную систему разведки «Квазимачта»

«Калашников» испытал в зоне СВО беспилотную систему разведки «Квазимачта»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил, что беспилотник "Квазимачта", который используют в разведке, хорошо зарекомендовал себя при испытаниях в ходе спецоперации.

По его словам, концерн в текущем году активно начал развивать беспилотники, в частности, комплекс "Квазимачта".

"Он очень хорошо себя показал во время практических испытаний в зоне СВО", - заявил Лушников.

Комплекс "Квазимачта" представляет собой систему подъема аппаратуры в виде квадрокоптер с привязным питанием. Он способен взлетать на высоту до 100 метров и находиться на ней более 24 часов. Также аппарат может ретранслировать сигнал связи и осматривать территории.

Ранее российское Минобороны сообщило, что 13 августа была пресечена попытка террористической атаки беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории России.