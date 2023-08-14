Ответственность за распространение съемки военных объектов могут ужесточить Фото: Евгения ГУСЕВА

Крым инициирует изменения в федеральном законодательстве, которые предусматривают ужесточение ответственности за публикацию фото и видео стратегических и военных объектов. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

— Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, — говорится в сообщении.

Также это будет казаться системы противовоздушной обороны и других объектов. Ужесточат и ответственность за публикацию результатов терактов киевского режима. Аксенов назвал тех, кто публикует подобные фото и видео, «пособниками врага» вне зависимости от мотивов.

Глава Крыма призвал россиян быть более ответственными и помнить о последствиях поступков, которые могут угрожать безопасности и наносить вред военным. Аксенов напомнил, что подобные фото и видео могут помогать украинским спецслужбам в проведении терактов на территории России.

Ранее стало известно, что 35-летнего жителя Ижевска осудили за публикацию экстремистской символики в интернете. За это мужчина расплатился административным штрафом.