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НовостиПолитика14 августа 2023 8:21

45 российских дипломатов вместе с семьями покинули Молдавию

В Кишинев прибыл самолет Ту-214
Елизавета КУЗНЕЦОВА
45 российских дипломатов вместе с семьями покинули Молдавию

45 российских дипломатов вместе с семьями покинули Молдавию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавию спецрейсом вместе с семьями покинули 45 сотрудников российское посольства в Кишиневе.

Как передает РИА Новости, прямое авиасообщение между Россией и Молдавией на данный момент отсутствует, поэтому для возвращения российских дипломатов на родину в Кишинев был направлен спецрейс. Посадка на самолет Ту-214 прошла без каких-либо эксцессов.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее сообщил, что решение властей республики о сокращении числа российских дипломатов было принято для того, чтобы угодить Западу. По его словам, такие действия направлены против интересов народа страны.

Напомним, в конце июля этого года пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил о сокращении численности сотрудников российского посольства до десяти дипломатов и 15 технических работников.