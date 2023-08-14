45 российских дипломатов вместе с семьями покинули Молдавию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавию спецрейсом вместе с семьями покинули 45 сотрудников российское посольства в Кишиневе.

Как передает РИА Новости, прямое авиасообщение между Россией и Молдавией на данный момент отсутствует, поэтому для возвращения российских дипломатов на родину в Кишинев был направлен спецрейс. Посадка на самолет Ту-214 прошла без каких-либо эксцессов.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее сообщил, что решение властей республики о сокращении числа российских дипломатов было принято для того, чтобы угодить Западу. По его словам, такие действия направлены против интересов народа страны.

Напомним, в конце июля этого года пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил о сокращении численности сотрудников российского посольства до десяти дипломатов и 15 технических работников.