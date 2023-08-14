Молдавия вышла из договора о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавия вышла из Соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения Содружества Независимых Государств (СНГ) от 1992 года, заявив, что этот договор является нефункциональным для страны. Такое заявление в понедельник, 14 августа, сделало правительство республики.

Как заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый, страна не внедряла положения договора, так как в 1994 году парламент республики принял решение об исключении взаимодействия в военно-политической области в рамках СНГ, увидев в данном соглашении противоречие принципам суверенитета, а также независимости государства.

Глава военного ведомства указал на то, что подписавшие соглашение страны являются участниками как Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а также Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, имеющего основное значение.