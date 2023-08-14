Путин призвал участников форума "Армия-2023" сотрудничать в подготовке кадров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что проходящий международный военно-технический форум “Армия-2023” позволит укрепить военное партнерство российских союзников в вопросах обеспечения безопасности в мире.

“Предлагаем развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе, в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений”, — сказал глава государства в своем обращении к участникам форума.

Президент подчеркнул, что у России уже сложились крепкие кооперационные связи с партнерами, однако Москва продолжит активно создавать новые пути сотрудничества с опорой на многолетний опыт выгодного партнерства. Путин добавил, что подобные мероприятия необходимы для обеспечения “безопасности и стабильности в формирующемся многополярном мире”.

Напомним, главный военно-технический форум Армия пройдет с 14 по 20 августа 2023 года в выставочном центре "Патриот". Мероприятие станет уже 9-м по счету. В рамках мероприятия будут продемонстрированы новейшие виды вооружения, а также подписаны крупные госконтракты между странами и корпорациями. В текущем форуме ожидается участие делегаций из 129 стран, в числе которых Белоруссия, Индия, Казахстан, Узбекистан и другие.