Офтальмолог Денисюк: глаза от переутомления спасет гимнастика и хороший свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-офтальмолог Виктория Денисюк дала советы, как помочь глазам больше отдыхать. Для того, чтобы глаза меньше уставали, необходимо регулярно моргать, чтобы увлажнять глаз и выполнять специальную гимнастику. А еще избегать работы за компьютером в темноте.

При чтении с экрана нужно увеличивать шрифт или использовать специальные программы для чтения. Врач также подчеркнула важность регулярной гимнастики для глаз, которая включает массаж и упражнения для мышц глаз.

Перед не стоит работать за компьютером, чтобы глаза успели отдохнуть. Если необходимо смотреть в экран, то нужно обеспечить комфортный глазу свет, без сильной яркости или темноты.

Если появляется сухость, нужно использовать увлажняющие капли для глаз. Закапывать их перед началом работы и после 1,5-2 часов работы.

- Вы встали утром, помылись, пришли на работу, закапайте сначала увлажняющие капли в глаза для защиты глаз от сухого офисного воздуха, - сказала врач РИАМО.

В свою очередь, Татьяна Шилова, офтальмолог, ведущий российский эксперт по лазерной коррекции зрения, в беседе с «Газетой.Ru» озвучила правила, которые помогут сохранить зрение летом. Она объяснила, что самый простой и удобный способ – солнцезащитные очки.

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