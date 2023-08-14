В Каспийске спасли ребенка, едва не упавшего из окна девятого этажа

Двухлетняя девочка едва не сорвалась с 30-метровой высоты Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские и местные жители Каспийска спасли двухлетнюю девочку, которая утром 14 августа едва не выпала из окна высотки. Ребенка, сидящего на кондиционере на 9 этаже, обнаружили туристы, возвращавшиеся с отдыха.

“Жители сами сняли ребенка, спасателей вызывать не стали”, — сообщает “КП-Ставрополь” со ссылкой на очевидцев. В МЧС Дагестана также подтвердили, что спасатели не выезжали на место.

Напомним, маленькую девочку на кондиционере обнаружили в 5 часов утра 14 августа. Двое неравнодушных мужчин пытались спасти ребенка из окна этажом ниже, однако решили не рисковать. Тем временем другие местные жители пытались достучаться в квартиру, однако им никто не открывал. Позже выяснилось, что родителей не было дома, однако вместе с ребенком сидела ее старшая сестра, которая просто боялась открывать дверь незнакомцам, однако сотрудникам полиции все же удалось уговорить ее открыть дверь.