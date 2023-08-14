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НовостиОбщество14 августа 2023 12:04

Метеорологи предсказали России новые наводнения

ВМО: России грозят новые наводнения в случае потепления климата на 1,5 градуса
Дарья ЧИПУРНАЯ
В ВМО предсказали новые наводнения в России

В ВМО предсказали новые наводнения в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России может возникнуть большое число наводнений в случае дальнейшего потепление климата более чем на 1,5 градуса. Такое заявление сделал эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур, слова которого приводит РИА Новости.

Согласно долгосрочным прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), ожидается рост числа дождевых паводков при глобальном потеплении на 1,5 градуса (средняя достоверность) и на 2 градуса при высокой достоверности.

Кроме того, при глобальном потеплении на 2 градуса и выше ожидается снижение паводка рек и увеличение количество пожаров в России.

По словам Баддура, в 2023 году приповерхностные температуры могут быть выше средних значений 1991-2020 годов почти во всех мировых регионах, за исключением Южной Африки и Азии, Аляски и некоторых мест Австралии.

Влажные аномалии, согласно прогнозам, возникнут в Северной Европе, северной Сибири, Аляске и Сахеле. Сухие аномалии - в Западной Австралии и Амазонии.

Ранее KP.RU рассказал, как Европу терзают природные аномалии летом 2023 года.