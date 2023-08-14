Турэксперт Барзыкин: отдохнуть осенью недорого можно в Крыму или на Кавказе

Отдыхать на юге в сентябре будет комфортно Фото: Оксана ЗУЙКО

Лето подходит к концу, но впереди россиян ждет бархатный сезон — время, когда на юге устанавливается комфортная температура: море еще теплое, а солнце печет уже меньше. Где можно недорого отдохнуть предстоящей осенью рассказал «NEWS.ru» вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на Черноморском побережье, в том числе в Крыму», - считает Барзыкин.

Эксперт подчеркнул, что российское побережье привлекает туристов не только множеством пляжей, но и множеством достопримечательностей, как культурных, так и природных.

Кстати, если рассматривать культурный отдых, то здесь эксперт назвал такое не очевидное направление, как Северный Кавказ. А также привычные для россиян Москву, Казань и Санкт-Петербург.

«Цены в разных регионах будут немного отличаться, но в среднем начинаются от 46 тыс. рублей. Это отдых на 10 дней в трехзвездочном отеле с завтраками», - рассказал эксперт.