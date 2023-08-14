Минтранс России не запрещает дублировать информацию в транспорте на английском Фото: Виктория ТУШКОВА

Министерство транспорта России прокомментировало ранее выпущенный проект приказа, согласно которому отменяется обязательное дублирование информации в общественном транспорте на английском языке. Фактически, проект носит рекомендательный характер, и просто снимает лишнюю нагрузку на регионы, заявляют в ведомстве.

«Проект приказа Минтранса не отменяет и не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке. Наоборот, с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости», - говорится в комментарии.

Изначально требования о дублировании на английском были введены в 2018 году, когда проводился Чемпионат мира по футболу. Теперь же необходимость в этом становится минимальной, и регионы смогут сами решать, нужно им дублировать информацию, или нет. Основными причинами для дублирования называют территориальные особенности и международные мероприятия, проводимые в том или ином регионе России.

Ранее KP.RU сообщил, что в Казани из общественного транспорта уже начали пропадать объявления на английском языке.