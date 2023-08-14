Психолог рассказала, о чем может говорить плохой аппетит у подростка

Подросток может отказываться от любимых блюд, но не всегда стоит бить тревогу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пищевые привычки нередко меняются в подростковом возрасте, это нормально, и связано с гормональной и психологической перестройкой. Однако, иногда, полное отсутствие аппетита может свидетельствовать о том, что ребенок переживает сильный стресс и даже депрессию, об этом рассказала «Life.ru» детский психолог Екатерина Маденко.

«Если подросток не испытывает голода после физической нагрузки, если ребенок часто усталый, вялый, много спит. Ему всё равно, что он ест: кашу, мясо или пирожное. В этих случаях обязательно покажите его педиатру, который знает особенности подростков», - считает Маденко.

Она добавила, что лучшим решением всегда будет обычный разговор с собственным ребенком. При этом, лучше делать это спокойно, не ввязываться в конфликт, ведь, в целом, конфликты в семье травмирует детскую психику и могут сказаться на аппетите.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что сон очень важен для детей, особенно в подростковом возрасте. Потому что подростки больше учатся, общаются и занимаются внеклассной деятельностью. Соответственно, им жизненно необходим качественный продолжительный ночной отдых.