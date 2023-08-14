В АТОР раскритиковали идею Минтранса отказаться от английского на указателях Фото: Алиса ТИТКО

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян прокомментировал предложение Минтранса перестать использовать английский язык на указателях.

В ведомстве объясняют такое решение повышенной «информационной нагрузкой ‎на пассажиров» и социально-политической ситуацией в стране.

Но в АТОР в корне не согласны с такой позицией. Артур Мурадян считает эту новость недальновидной в плане политических веяний.

-Россия пытается привлекать международный туризм. И международный туризм, нравится регионам или не нравится, говорит на английском языке. А идти в угоду каким-то странным решениям убирать универсальный язык или вводить только китайский — это дискриминировать наших индийских партнеров, ближневосточных партнеров, - сказал он «Газете.Ru».

Мурадян подчеркнул, что не видит в дублировании информации на английском языке ничего зазорного. А решение Минтранса только отпугнет туристов и ударит по престижу страны. Так что указывать, что «продают родину» - неправильно. Это работает только в плюс нашей туриндустрии.

Так что предложение Минтранса ударит по имиджу страны.

- Мы ввели электронную визу. И потом такими мелкими решениями сами себе создаем лишние трудности, - заключил он.

Тем временем, согласно проекту приказа Минтранса РФ, с российских регионов снимут требования о дублировании информации на английском языке в метро и на других видах внеуличного транспорта. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что регионы теперь будут принимать решения по данному вопросу самостоятельно.

- Наоборот, с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости", — цитирует ответ ведомства Life.