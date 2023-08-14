Депутат Кирьянов: Доллар откатится к курсу ниже 100 рублей в ближайшие месяцы

Депутат Кирьянов: в ближайшие месяцы доллар откатится к курсу ниже 100 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Центробанка России есть необходимые меры по ужесточению денежно-кредитной политики, чтобы укрепить курс рубля. В ближайшие месяцы доллар должен откатиться до курса ниже 100 рублей. Такое предположение сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с «Лентой.ру».

— На сегодняшний день Центробанк занимает позицию, которая позволяет уменьшить волатильность, не прибегая к резкому государственному регулированию. Мне кажется, это правильное решение, потому что нельзя сразу повышать учетную ставку, следуя за повышением учетных ставок по доллару и евро, — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что российским предпринимателям наиболее выгоден курс в районе 75-80 рублей за доллар. Банк России же будет действовать исходя из всего комплекса вопросов, который встал перед российской экономикой.

Независимый экономист Андрей Бархота в беседе с «Царьградом» предположил, что сейчас наступил «самый грозный и волатильный месяц» для российской экономики. По его мнению, прежде всего это связано с платежным балансом, когда вырос импорт. Именно это вызвало дополнительный спрос на иностранную валюту.

Помимо этого Бархота отметил, что в целом слабый рубль может играть на руку российской экономике, поскольку он позволит снизить дефицит бюджета за счет больших поступлений.