Стало известно, сколько россиян готовы к переходу на цифровой рубль Фото: Shutterstock

Полностью отказаться от наличных в пользу цифрового рубля готовы примерно десять процентов россиян. Об этом стало известно благодаря опросу финансового маркетплейса «Выберу.ру», результатами которого поделились в «Газете.Ru».

— Только 24% респондентов полностью отказались от наличных. Еще 20% отметили, что наличные — их основное средство платежа. 56% респондентов сообщили, что в основном оплачивают покупки пластиковыми картами, но всегда имеют запас наличности на всякий случай, — следует из результатов опроса.

При этом эксперты отмечают, что из-за возможности пользоваться цифровым рублем даже без интернета, он приближается по функционалу к наличным, поэтому его популярность будет расти.

Опрос ВЦИОМ, проведенный ранее, показал, что на данный момент 51 процент россиян не понимают для чего внедрен цифровой рубль. Результаты этого опроса опубликованы на сайте телеканала «360». О новой форме денег же было осведомлено 70 процентов респондентов.

Наиболее знакомыми с темой цифрового рубля стали люди в возрасте от 45 до 59 лет. В этом диапазоне 77 процентов опрошенных знали о внедрении новой валюты. Однако о назначении цифрового рубля смогли ответить только 37 процентов людей.