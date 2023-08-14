Нарколог рассказал, как избавиться от перегара Фото: Shutterstock

От запаха перегара можно избавиться употреблением большого количества воды, еды с острыми приправами, а также с помощью контрастного душа. Об этом рассказал нарколог Александр Поликарпов в беседе с «Газетой.Ru».

— Перегар является следствием распада спирта и появляется примерно через час после начала употребления алкоголя, а держаться может до нескольких дней, — добавил специалист.

При этом Поликарпов отметил, что жевательные резинки, чистка зубов и другие народные методы не помогут эффективно справиться с запахом. Чтобы быстрее вывести перегар, необходимо быстрее вывести из организма все токсические продукты распада этанола.

В целом же, привести организм в тонус после разгульных выходных на природе с тяжелой едой и алкоголем, необходимо прибегнуть к сорбентам. Если принимать их несколько раз в сутки, можно уменьшить уровень интоксикации алкоголем. Об этом рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова, слова которой привели на сайте Пятого канала.