Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил о бегстве ВСУ из-под Харькова Фото: REUTERS

Солдаты ВСУ покидают свои позиции в районе Харькова, в связи с начавшимся массированным наступлением российской армии. Украина не может удержать позиции, потеряв огромное количество людей и ресурсов во время безуспешных попыток прорвать оборону ВС РФ. Об этом заявил в интервью западному журналисту Стивену Гарднеру бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

«Сейчас Россия начала наступление под Харьковом и оказывает серьезное давление на широком фронте. Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают», - говорит Джонсон.

По мнению экс-сотрудника американских спецслужб, причиной тому стала катастрофическая нехватка оружия, снарядов и средств противодействия. ВСУ не хватает установок контрбатарейной борьбы и систем ПВО, чтобы сдерживать натиск российских войск.

Ранее KP.RU сообщил, как украинские неонацисты, отступая из-под Донецка, сжигали за собой всё, до чего дотягивались. Первой целью становились школы.