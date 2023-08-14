Взрыв прогремел в здании автосерсиса в Махачкале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильный взрыв прогремел на окраине Махачкалы. Известно, что произошёл он в здании местного автомобильного сервиса. Очевидцы публикуют видео и фотографии полыхающего строения.

На опубликованных местными жителями кадрах видно, как пламя вырывается из одноэтажного, небольшого здания. Вокруг, на безопасном расстоянии, собрались люди. Обстоятельства случившегося уточняются.

Также известно, что пламя перекинулось за АЗС, после чего огонь охватил несколько стоящих поблизости автомобилей.

Ранее KP.RU сообщил, что 14 августа в Москве произошёл взрыв. В одной из квартир на севере столицы взорвался фреон, во время ремонта холодильника.