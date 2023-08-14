MWM: в зоне спецоперации Су-57 интегрируют с ударными дронами С-70 "Охотник"

MWM: в зоне спецоперации Су-57 интегрируют с боевыми дронами С-70 "Охотник"Фото: Марина ЛЫСЦЕВА/ ТАСС.

Российские истребители Су-57, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, интегрируются с боевыми дровами. Об этом сообщает газета Military Watch Magazine.

По данным издания, истребители были использованы в нескольких операциях на Украине, в числе которых и воздушные бои, и вылеты для подавления противовоздушной обороны Киева, а также нанесение высокоточных ударов на большие расстояния", - заявили обозреватели.

Кроме того, в статье говорится, что самолет пятого поколения для ведения войны будущего будет работать вместе с истребителем под названием "Охотник", который разработан с применением технологий малозаметности. В паре с Су-57 он увеличит боеспособность пилотируемых авиагрупп, пишут авторы статьи.

Ранее издание сообщало, что российские истребители Су-57 показали свою эффективность в зоне спецоперации. Одним из преимуществ судна является наиболее интенсивные испытания российского самолета в ходе реальных боевых действий.