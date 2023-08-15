ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в районе Урожайного Фото: Александр КОЦ

Российские войска группы "Восток" при поддержке артиллерии и авиации ликвидировали три опорных пункта и склад с боеприпасами ВСУ в районе Урожайного. Об этом в телеграм-канале Минобороны РФ сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По словам Чехова, ВС РФ огнем артиллерии уничтожили наблюдательный пункт с бойцами ВСУ в районе Угледара, а также пункт временной дислокации боевиков в районе Углесборочной и боевую бронированную машину северо-западнее Приютного. Также были поражены места скопления живой силы украинских солдат в районах Старомайорского и южнее Равнополь. А западнее Старомайорского российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт противника, несколько украинских боевиков сдались в плен.

Авиация нанесла удары по местам скопления живой силы и вооружений ВСУ в районах Совхоза Октябрь, Старомайорского, Урожайного, Макаровки.

Кроме того, российское Минобороны сообщило об уничтожении до 150 бойцов и более десяти единиц военной техники ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки.