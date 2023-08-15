Пожар на АЗС и в автосервисе в Махачкале ликвидирован Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Махачкале в автосервисе и на АЗС удалось ликвидировать возгорание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, открытое горение ликвидировано. Пожарные проводят проливку, а также разбирают конструкции на месте пожара.

Напомним, вечером в понедельник, 14 августа, в Махачкале на автосервисе и автозаправочной станции прогремели взрывы. Сразу после этого начался пожар. В результате ЧП на АЗС погибли 12 человек и 56 пострадали. В 01:10 мск возгорание было локализовано, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительной информации, взорвалось газовое оборудование. После взрыва на АЗС загорелись несколько автомобилей. По данным на 22:40 мск площадь пожара составляла 500 кв м, после чего она выросла до 600 кв м. Пострадавшим в результате ЧП была оказана помощь, по данным регионального Минздрава, в больницах Махачкалы достаточно коек для лечения пострадавших в ЧП.