Bild: Минфин ФРГ с пониманием отнесся к требованию Киева о поставке ракет Taurus Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что с пониманием воспринимает требования Украины о поставке крылатых ракет Taurus и считает реалистичной их поставку во время киевского наступления, пишет газета Bild.

По его словам, при этом необходимо быстро учесть необходимые процедуры и шаги. Кроме того, нужно согласование с союзниками, Германия не должна быть участником конфликта или ограничивать свою способность к самозащите.

В случае соблюдения данных критериев, такое решение может быть принято, заявил глава Министерства финансов Германии.

Ранее в Минфине Украины сообщили о подписании декларации об усилении сотрудничества министерств Германии и Украины, где предусмотрена консультационная поддержка Киева в вопросах таможенной политики, управления государственными инвестициями и приватизации предприятий.